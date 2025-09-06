Погода сегодня 6 сентября в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 6 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. На крайнем западе местами пройдет кратковременный дождь, а на остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 6 сентября

Ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами возникнет туман. Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +9...+14 °С, а днем поднимутся до +21...+26 °С. В западных и южных областях ночью ожидается +12...+17 °С, а днем — +24...+29 °С.

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра достигнет 3–8 м/с. Ночью в столице будет +12...+14 °С, а в Киевской области — +9...+14 °С. Днем в Киеве потеплеет до +24...+26 °С, а за пределами столицы — до +21...+26 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 сентября максимальная дневная температура воздуха составит +24...+29 °С. Кратковременные дожди с грозами возможны только местами в западных областях. Ночью будет более прохладно: на юге и западе — до +18 °С, а на остальной территории — +12...+16 °С.

В Киеве ожидается солнечная и сухая погода с температурой +25...+26 °С.

Напомним, в начале осени в Одессе еще можно купаться в море. Вода днем прогревается до +22...+23 °С.

Ранее Наталка Диденко сообщила, когда в Украину придет похолодание. Снижение температуры ожидается после 16–17 сентября.