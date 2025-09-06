Погода сьогодні 6 вересня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 6 вересня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. На крайньому заході місцями пройде короткочасний дощ, а на решті території опадів не передбачається.

Про це в п'ятницю, 5 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 6 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці на Прикарпатті й Закарпатті місцями виникне туман. Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +9...+14 °С, а вдень піднімуться до +21...+26 °С. У західних і південних областях уночі очікується +12...+17 °С, а вдень — +24...+29 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру сягне 3–8 м/с. Уночі у столиці буде +12...+14 °С, а на Київщині — +9...+14 °С. Удень у Києві потеплішає до +24...+26 °С, а за межами столиці — до +21...+26 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 вересня максимальна денна температура повітря становитиме +24...+29 °С. Короткочасні дощі із грозами можливі лише місцями в західних областях. Уночі буде більш прохолодно: на півдні та заході — до +18 °С, а на решті території — +12...+16 °С.

У Києві очікується сонячна й суха погода з температурою +25...+26 °С.

Нагадаємо, на початку осені в Одесі ще можна купатися в морі. Вода вдень прогрівається до +22...+23 °С.

Раніше Наталка Діденко повідомила, коли в Україну прийде похолодання. Зниження температури очікується після 16–17 вересня.