Чи буде сьогодні сплеск активності — прогноз магнітних бур на сьогодні

У суботу, 6 вересня, Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей та викликати незначні технічні збої. Сонячна активність залишається помірною, але прогнозується підвищена ймовірність спалахів на Сонці.

Геомагнітна ситуація на 6 вересня

За прогнозами, геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до незначного штормового рівня. Магнітна буря G1 може спричинити невеликі перебої в роботі енергосистем та вплинути на міграцію птахів і тварин. Метеозалежним людям варто бути уважними до свого здоров’я, адже можливі головний біль, зміни тиску та підвищена втомлюваність.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною: зафіксовано чотири спалахи класу С і два спалахи класу М1,4. Спалах М1,4 може викликати слабкі радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також існує ймовірність сонячного радіаційного шторму, зазначають синоптики.

Сонячна активність на 6 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму – 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 10%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 42.

Сонячна активність і можливі наслідки: як підготуватися

Сонячні спалахи середньої інтенсивності можуть впливати на роботу радіозв’язку та систем навігації. У більшості випадків ці впливи нетривалі, але їх враховують оператори зв’язку. Для здорових людей магнітна буря G1 зазвичай проходить без помітних наслідків, але метеочутливі та літні люди можуть відчувати дискомфорт.

Медики радять у цей день зменшити фізичне навантаження, уникати стресу та приділяти більше уваги відпочинку. Це допоможе легше пережити період магнітної нестабільності. Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур, важливо нормалізувати режим сну та підтримувати водний баланс. Рекомендується стежити за харчуванням, відмовитися від надмірної кави й алкоголю та зменшити стресові ситуації. Також варто контролювати артеріальний тиск, особливо людям із серцево-судинними захворюваннями, і більше часу проводити на свіжому повітрі.

Такі профілактичні заходи допомагають знизити ризик загострення хронічних хвороб та серцево-судинних подій. Навіть легка фізична активність і свіже повітря позитивно впливають на організм у періоди підвищеної сонячної активності.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року очікується кілька хвиль потужних магнітних бур. Підвищена геомагнітна активність прогнозується на початку місяця, а сильний геошторм — у середині вересня.

Раніше ми також інформували, що прогноз погоди на 6 вересня передбачає мінливу хмарність. Короткочасні дощі ймовірні лише на крайньому заході України, на решті території опадів не очікується.