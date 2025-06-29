Магнитные бури сегодня, 29 июня, — что прогнозируют

Стоит ли остерегаться — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в воскресенье, 29 июня, магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце были две вспышки класса С.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 29 июня
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 29 июня
Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
Количество солнечных пятен — 23.
Влияние магнитных бурь на здоровье человека
Защититься от магнитных бурь можно несколькими способами:
- отказаться или уменьшить количество сладких, алкогольных, энергетических напитков, а также кофе, отдать предпочтение зеленому или травяному чаю;
- соблюдать режим сна — ложиться спать в одно и то же время ежедневно, сон должен длиться не менее 7-8 часов;
- принимать контрастный душ перед сном;
- больше гулять на свежем воздухе не менее 30 минут, желательно в местах, где много деревьев и растений;
- проветривать комнату.
Напомним, синоптики предупреждали, что 29 июня ряд областей накроют дожди и ливни. Кроме того, будут штормовые порывы ветра.
В то же время Наталья Птуха сообщила, что с 29 июня в Украине прогнозируют больше солнечных дней.
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