Магнитные бури сегодня, 29 июня, — что прогнозируют

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в воскресенье, 29 июня, магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце были две вспышки класса С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 29 июня

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 29 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 23.

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Влияние магнитных бурь на здоровье человека

Защититься от магнитных бурь можно несколькими способами:

отказаться или уменьшить количество сладких, алкогольных, энергетических напитков, а также кофе, отдать предпочтение зеленому или травяному чаю;

соблюдать режим сна — ложиться спать в одно и то же время ежедневно, сон должен длиться не менее 7-8 часов;

принимать контрастный душ перед сном;

больше гулять на свежем воздухе не менее 30 минут, желательно в местах, где много деревьев и растений;

проветривать комнату.

Напомним, синоптики предупреждали, что 29 июня ряд областей накроют дожди и ливни. Кроме того, будут штормовые порывы ветра.

В то же время Наталья Птуха сообщила, что с 29 июня в Украине прогнозируют больше солнечных дней.