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Стоит ли остерегаться — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 12:46
Магнитные бури сегодня, 29 июня, — что прогнозируют
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Ключові моменти Магнитные бури 29 июня Солнечная активность на 29 июня Влияние магнитных бурь на здоровье человека

На Земле в воскресенье, 29 июня, магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце были две вспышки класса С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 29 июня

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 29 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
Количество солнечных пятен — 23.

Магнітні бурі 29 червня
Плохое самочувствие у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье человека

Защититься от магнитных бурь можно несколькими способами:

  • отказаться или уменьшить количество сладких, алкогольных, энергетических напитков, а также кофе, отдать предпочтение зеленому или травяному чаю;
  • соблюдать режим сна — ложиться спать в одно и то же время ежедневно, сон должен длиться не менее 7-8 часов;
  • принимать контрастный душ перед сном;
  • больше гулять на свежем воздухе не менее 30 минут, желательно в местах, где много деревьев и растений;
  • проветривать комнату.

Напомним, синоптики предупреждали, что 29 июня ряд областей накроют дожди и ливни. Кроме того, будут штормовые порывы ветра.

В то же время Наталья Птуха сообщила, что с 29 июня в Украине прогнозируют больше солнечных дней.

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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