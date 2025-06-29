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Головна Метео На заході та сході дощі — прогноз погоди на сьогодні

На заході та сході дощі — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 06:37
Погода сьогодні, 29 червня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: zprz.city
Ключові моменти Яка погода буде в Україні 29 червня Прогноз погоди від Наталки Діденко

Прогноз погоди на неділю, 29 червня, повідомили синоптики. Сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних областях та на Лівобережжі невеликі короткочасні дощі (на Сумщині та Полтавщині вночі помірні). На решті території без опадів.

Про це у суботу, 28 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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На заході та сході дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу — пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила +12...+17 °С, вдень буде +21...+26 °С, на Закарпатті до +29 °С.

На заході та сході дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, пориви будуть до 15-18 м/с. Температура по області вночі фіксувалася +12...+17 °С, вдень очікуються +21...+26 °С.

У Києві тим часом вночі +13...+15 °С, вдень +23...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю в Україні ймовірні періодичні локальні дощі. Водночас й сонця буде багато.

У Києві тим часом дутиме сильний північно-західний вітер. Температура повітря становитиме +20...+22 °С. Місцями невеликий дощ чергуватиметься із сонячною погодою.

Нагадаємо, що вчора Київ накрили гроза і град. Внаслідок негоди в столиці приспустили головний прапор України.

Також ми писали, що в Одесі сьогодні очікується похолодання. Після кількох днів спеки температура знизиться. День мине без опадів, але з сильним вітром і мінливою хмарністю. У зв'язку з цим оголошено штормове попередження.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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