Погода сьогодні, 29 червня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: zprz.city

Прогноз погоди на неділю, 29 червня, повідомили синоптики. Сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних областях та на Лівобережжі невеликі короткочасні дощі (на Сумщині та Полтавщині вночі помірні). На решті території без опадів.

Про це у суботу, 28 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 29 червня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу — пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила +12...+17 °С, вдень буде +21...+26 °С, на Закарпатті до +29 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, пориви будуть до 15-18 м/с. Температура по області вночі фіксувалася +12...+17 °С, вдень очікуються +21...+26 °С.

У Києві тим часом вночі +13...+15 °С, вдень +23...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю в Україні ймовірні періодичні локальні дощі. Водночас й сонця буде багато.

У Києві тим часом дутиме сильний північно-західний вітер. Температура повітря становитиме +20...+22 °С. Місцями невеликий дощ чергуватиметься із сонячною погодою.

Нагадаємо, що вчора Київ накрили гроза і град. Внаслідок негоди в столиці приспустили головний прапор України.



Також ми писали, що в Одесі сьогодні очікується похолодання. Після кількох днів спеки температура знизиться. День мине без опадів, але з сильним вітром і мінливою хмарністю. У зв'язку з цим оголошено штормове попередження.