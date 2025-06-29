Погода сегодня, 29 июня, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: zprz.city

Прогноз погоды на воскресенье, 29 июня, сообщили синоптики. Сегодня будет облачно с прояснениями. В западных областях и на Левобережье небольшие кратковременные дожди (на Сумщине и Полтавщине ночью умеренные). На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 29 июня

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме востока - порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составила +12...+17 °С, днем будет +21...+26 °С, на Закарпатье до +29 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, порывы будут до 15-18 м/с. Температура по области ночью фиксировалась +12...+17 °С, днем ожидаются +21...+26 °С.

В Киеве тем временем ночью +13...+15 °С, днем +23...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье в Украине вероятны периодические локальные дожди. В то же время и солнца будет много.

В Киеве тем временем будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха составит +20...+22 °С. Местами небольшой дождь будет чередоваться с солнечной погодой.

Напомним, что вчера Киев накрыли гроза и град. Вследствие непогоды в столице приспустили главный флаг Украины.



Также мы писали, что в Одессе сегодня ожидается похолодание. После нескольких дней жары температура снизится. День пройдет без осадков, но с сильным ветром и переменной облачностью. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.