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Головна Метео Чи варто остерігатися — прогноз магнітних бур на сьогодні

Чи варто остерігатися — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 12:46
Магнітні бурі сьогодні, 29 червня, — що прогнозують
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik
Ключові моменти Магнітні бурі 29 червня Сонячна активність на 29 червня Вплив магнітних бур на здоров'я людини

На Землі у неділю, 29 червня, магнітних бур не очікується. Однак на Сонці були два спалахи класу С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 червня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 29 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
Кількість сонячних плям — 23.

Магнітні бурі 29 червня
Погане самопочуття у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я людини

Захиститися від магнітних бур можна кількома способами:

  • відмовитися або зменшити кількість солодких, алкогольних, енергетичних напоїв, а також кави, надати перевагу зеленому або трав'яному чаю;
  • дотримуватися режиму сну — лягати спати в один і той самий час щодня, сон має тривати щонайменше 7-8 годин;
  • приймати контрастний душ перед сном;
  • більше гуляти на свіжому повітрі щонайменше 30 хвилин, бажано у місцях, де багато дерев та рослин;
  • провітрювати кімнату.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 29 червня низку областей накриють дощі та зливи. Крім того, будуть штормові пориви вітру.

Водночас Наталія Птуха повідомила, що з 29 червня в Україні прогнозують більше сонячних днів.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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