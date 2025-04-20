Магнитные бури сегодня - чего ожидать

Стоит ли ожидать изменений самочувствия — прогноз магнитных бурь
В воскресенье, 20 апреля, мощных магнитных бурь на Земле не ожидается Прогнозируется, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 20 апреля
Итак, прогнозируется, что на Пасху существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка М4,4.
Объясняется, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 20 апреля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 45.
Как магнитные бури влияют на организм
Заметим, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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