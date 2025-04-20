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Стоит ли ожидать изменений самочувствия — прогноз магнитных бурь

20 апреля 2025 11:59
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури сегодня - чего ожидать
Девушка держится за голову из-за боли. Иллюстративное фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В воскресенье, 20 апреля, мощных магнитных бурь на Земле не ожидается Прогнозируется, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 20 апреля

Итак, прогнозируется, что на Пасху существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка М4,4.

Объясняется, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 20 апреля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 45.

Как магнитные бури влияют на организм

Заметим, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

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