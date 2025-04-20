Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 20 квітня, потужних магнітних бур на Землі не очікується. Прогнозується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 квітня

Отже, прогнозується, що на Великдень суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С та один спалах М4,4.

Пояснюється, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 20 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 45

Як магнітні бурі впливають на організм

Зауважимо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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