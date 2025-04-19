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Стоит ли волноваться метеозависимым — магнитные бури сегодня

19 апреля 2025 11:31
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 19 апреля - на Солнце произошло пять вспышек
Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В субботу, 19 апреля, на Земле не ожидаются существенные магнитные бури. В течение последних суток активность Солнца была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С — они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X

Солнечная активность на 19 апреля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 41
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Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того, чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь для здоровья человека, следует придерживаться таких советов:

  • установить четкий режим сна;
  • делать легкие физические упражнения, не забывать о прогулках на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды в течение дня;
  • избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить тишину и комфорт дома.

Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в Украине сегодня.

Однако в некоторых областях синоптики предупредили о ливнях в субботу. Это вызвано атмосферным фронтом, под влияние которого попадет часть страны.

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