Магнитные бури 19 апреля - на Солнце произошло пять вспышек

Стоит ли волноваться метеозависимым — магнитные бури сегодня
В субботу, 19 апреля, на Земле не ожидаются существенные магнитные бури. В течение последних суток активность Солнца была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 19 апреля
За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С — они практически не влияют на Землю.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X
Солнечная активность на 19 апреля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 41
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для того, чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь для здоровья человека, следует придерживаться таких советов:
- установить четкий режим сна;
- делать легкие физические упражнения, не забывать о прогулках на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды в течение дня;
- избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить тишину и комфорт дома.
Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в Украине сегодня.
Однако в некоторых областях синоптики предупредили о ливнях в субботу. Это вызвано атмосферным фронтом, под влияние которого попадет часть страны.
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