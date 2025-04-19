Магнитные бури 19 апреля - на Солнце произошло пять вспышек

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

В субботу, 19 апреля, на Земле не ожидаются существенные магнитные бури. В течение последних суток активность Солнца была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 апреля

За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С — они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X

Солнечная активность на 19 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 41

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того, чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь для здоровья человека, следует придерживаться таких советов:

установить четкий режим сна;

делать легкие физические упражнения, не забывать о прогулках на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды в течение дня;

избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить тишину и комфорт дома.

Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в Украине сегодня.

Однако в некоторых областях синоптики предупредили о ливнях в субботу. Это вызвано атмосферным фронтом, под влияние которого попадет часть страны.