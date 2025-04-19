Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Чи варто хвилюватися метеозалежним — магнітні бурі сьогодні arrow

Чи варто хвилюватися метеозалежним — магнітні бурі сьогодні

19 квітня 2025 11:31
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 19 квітня — на Сонці сталося п'ять спалахів
Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 19 квітня, на Землі не очікуються суттєві магнітні бурі. Протягом останньої доби активність Сонця була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 19 квітня 

За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С — вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 19 квітня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 41
Чому болить голова 19 квітня - прогноз магнітних бур
Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби зменшити негативні наслідки магнітних бур для здоров'я людини, варто дотримуватися таких порад:

  • встановити чіткий режим сну;
  • робити легкі фізичні вправи, не забувати про прогулянки на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води протягом дня;
  • уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити тишу та комфорт вдома.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували теплу погоду в Україні сьогодні.

Однак в деяких областях синоптики попередили про зливи у суботу. Це спричинено атмосферним фронтом, під вплив якого потрапить частина країни.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама