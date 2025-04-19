Магнітні бурі 19 квітня — на Сонці сталося п'ять спалахів

Чи варто хвилюватися метеозалежним — магнітні бурі сьогодні
У суботу, 19 квітня, на Землі не очікуються суттєві магнітні бурі. Протягом останньої доби активність Сонця була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 19 квітня
За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С — вони практично не впливають на Землю.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 19 квітня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 41
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для того, аби зменшити негативні наслідки магнітних бур для здоров'я людини, варто дотримуватися таких порад:
- встановити чіткий режим сну;
- робити легкі фізичні вправи, не забувати про прогулянки на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води протягом дня;
- уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити тишу та комфорт вдома.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували теплу погоду в Україні сьогодні.
Однак в деяких областях синоптики попередили про зливи у суботу. Це спричинено атмосферним фронтом, під вплив якого потрапить частина країни.
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