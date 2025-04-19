Магнітні бурі 19 квітня — на Сонці сталося п'ять спалахів

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

У суботу, 19 квітня, на Землі не очікуються суттєві магнітні бурі. Протягом останньої доби активність Сонця була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 квітня

За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С — вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 19 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 41

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби зменшити негативні наслідки магнітних бур для здоров'я людини, варто дотримуватися таких порад:

встановити чіткий режим сну;

робити легкі фізичні вправи, не забувати про прогулянки на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води протягом дня;

уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити тишу та комфорт вдома.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували теплу погоду в Україні сьогодні.

Однак в деяких областях синоптики попередили про зливи у суботу. Це спричинено атмосферним фронтом, під вплив якого потрапить частина країни.