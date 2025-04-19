Погода сьогодні, 19 квітня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 19 квітня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. Опадів не буде, лише у більшості західних областей короткочасні дощі і грози. На Прикарпатті та Закарпатті вночі та праці значні дощі.

Про це у четвер, 18 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 19 квітня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день вітер дутиме переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +7...+12 °С. Вдень очікується +19...+24 °С, у західних областях та на узбережжі морів +15...+20 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі температура повітря в регіоні фіксувалася +7...+12 °С, вдень буде +19...+24 °С.

У Києві тим часом вночі було +10...+12 °С, вдень очікується +20...+22 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні у суботу очікується зниження температури повітря до +16...+19 °С у західній частині, а загалом в Україні передбачається +20...+24 °С.

У Києві буде суха погода, за прогнозом Діденко буде суха тепла погода з температурою повітря +20...+23 °С.

Нагадаємо, що погода у Харкові та області сьогодні буде спекотною та малохмарною. Подекуди очікується до +25 °C.

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