Погода сегодня, 19 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новости.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 19 апреля, сообщили синоптики. В этот день ожидается переменная облачность. Осадков не будет, лишь в большинстве западных областей кратковременные дожди и грозы. На Прикарпатье и Закарпатье ночью и труда значительные дожди.

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер будет дуть преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +7...+12 °С. Днем ожидается +19...+24 °С, в западных областях и на побережье морей +15...+20 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха в регионе фиксировалась +7...+12 °С, днем будет +19...+24 °С.

В Киеве тем временем ночью было +10...+12 °С, днем ожидается +20...+22 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в субботу ожидается снижение температуры воздуха до +16...+19 °С в западной части, а в целом в Украине предполагается +20...+24 °С.

В Киеве будет сухая погода, по прогнозу Диденко будет сухая теплая погода с температурой воздуха +20...+23 °С.

Напомним, что погода в Харькове и области сегодня будет жаркой и малооблачной. Кое-где ожидается до +25 °C.

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