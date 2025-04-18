Прогноз погоди в Україні на завтра 19 квітня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 19 квітня, очікується з грозами та дощами у декількох областях. Частина країни потрапить під вплив атмосферного фронту, що зумовить погіршення погодних умов.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 19 квітня від Укргідрометцентру

По всій території країни прогнозується мінлива хмарність. У більшості західних областей завтра будуть короткочасні дощі та грози, а значні — на Закарпатті та Прикарпатті.

Погода в Україні 19 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі знизиться до +7...+12 °C, однак вдень буде +19...+24 °C. У західних регіонах та на узбережжі морів +15...+20 °C.

Крім того, синоптики оголосили перший рівень небезпеки через опади.

Погода в Україні 19 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко на завтра

Синоптик розповіла, що атмосферний фронт зумовить погіршення погоди у західній частині країни. Там знизиться температура повітря та будуть періодичні короткочасні дощі. На заході температура повітря прогріється до +15...+19 °C.

Погода в Україні 19 квітня. Фото: Meteopost

На решті території України втримається суха, тепла та сонячна погода. Максимальна температура повітря завтра +20...+24 °C.

У Києві у суботу опадів не прогнозується. У столиці буде +20...+22 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних, 19-20 квітня, буде здебільшого теплою. Однак в західних областях можливі дощі та грози.

А у Києві завтра буде комфортна весняна погода. Стовпчики термометрів покажуть +22...+24 °C.