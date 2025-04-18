Прогноз погоды в Украине на завтра 19 апреля от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Грозовая непогода вернулась — где завтра будет заливать дождями
Погода в Украине завтра, 19 апреля, ожидается с грозами и дождями в нескольких областях. Часть страны попадет под влияние атмосферного фронта, что обусловит ухудшение погодных условий.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 19 апреля от Укргидрометцентра
По всей территории страны прогнозируется переменная облачность. В большинстве западных областей завтра будут кратковременные дожди и грозы, а значительные — на Закарпатье и Прикарпатье.
Ветер преимущественно юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью снизится до +7...+12 °C, однако днем будет +19...+24 °C. В западных регионах и на побережье морей +15...+20 °C.
Кроме того, синоптики объявили первый уровень опасности из-за осадков.
Погода от Наталки Диденко на завтра
Синоптик рассказала, что атмосферный фронт обусловит ухудшение погоды в западной части страны. Там снизится температура воздуха и будут периодические кратковременные дожди. На западе температура воздуха прогреется до +15...+19 °C.
На остальной территории Украины удержится сухая, теплая и солнечная погода. Максимальная температура воздуха завтра +20...+24 °C.
В Киеве в субботу осадков не прогнозируется. В столице будет +20...+22 °C.
Напомним, погода в Украине на выходных, 19-20 апреля, будет в основном теплой. Однако в западных областях возможны дожди и грозы.
А в Киеве завтра будет комфортная весенняя погода. Столбики термометров покажут +22...+24 °C.
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