Прогноз погоды в Украине на завтра 19 апреля от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 19 апреля, ожидается с грозами и дождями в нескольких областях. Часть страны попадет под влияние атмосферного фронта, что обусловит ухудшение погодных условий.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 19 апреля от Укргидрометцентра

По всей территории страны прогнозируется переменная облачность. В большинстве западных областей завтра будут кратковременные дожди и грозы, а значительные — на Закарпатье и Прикарпатье.

Погода в Украине 19 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью снизится до +7...+12 °C, однако днем будет +19...+24 °C. В западных регионах и на побережье морей +15...+20 °C.

Кроме того, синоптики объявили первый уровень опасности из-за осадков.

Погода в Украине 19 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко на завтра

Синоптик рассказала, что атмосферный фронт обусловит ухудшение погоды в западной части страны. Там снизится температура воздуха и будут периодические кратковременные дожди. На западе температура воздуха прогреется до +15...+19 °C.

Погода в Украине 19 апреля. Фото: Meteopost

На остальной территории Украины удержится сухая, теплая и солнечная погода. Максимальная температура воздуха завтра +20...+24 °C.

В Киеве в субботу осадков не прогнозируется. В столице будет +20...+22 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине на выходных, 19-20 апреля, будет в основном теплой. Однако в западных областях возможны дожди и грозы.

А в Киеве завтра будет комфортная весенняя погода. Столбики термометров покажут +22...+24 °C.