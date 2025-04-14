Погода в Украине завтра - что прогнозируют синоптики 15 апреля

Люди гуляют по улицам города во время солнечной погоды. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 15 апреля, в Украине ожидается довольно теплая весенняя погода. Однако прогнозируется сильный ветер южного направления.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода на 15 апреля от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, 15 апреля в Украине будет переменная облачность. В основном день пройдет без осадков. Однако на Закарпатье и Прикарпатье все же пройдет небольшой дождь.

Ветер 15 апреля по Украине будет южный, юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 15 апреля, температура ночью +1...6 °С. Зато в южных, восточных и центральных областях на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0...-3 °С. Днем в Украине будет довольно тепло — +15...+20 °С. Кроме того, на Закарпатье и побережье морей +10...+15 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 15 апреля от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 15 апреля в Украине предполагается +14...+20 °С. Теплее всего во вторник будет в восточных областях. А прохладнее всего в западной части и в районах, близких к морям.

Особенность завтрашнего дня — сильный ветер южного направления. Штормовые порывы вероятны на западе, севере, в Крыму и Приазовье.

В большинстве центральных и южных областей Украины, в восточной части - ветер умеренный.

В Киеве 15 апреля будет прекрасная весенняя погода — сухо, солнечно, с весенним ветром и дневной температурой воздуха +16...+18 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что в начале мая возможны новые заморозки по территории Украины.

Кроме того, синоптики также прогнозировали, какой будет погода на Пасху в Украине в воскресенье, 20 апреля.