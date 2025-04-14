Погода в Україні завтра - що прогнозують синоптики 15 квітня

Люди гуляють вулицями міста під час сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 15 квітня, в Україні очікується доволі тепла весняна погода. Однак прогнозується сильний вітер південного напрямку.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода на 15 квітня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 15 квітня в Україні буде мінлива хмарність. Здебільшого день мине без опадів. Однак на Закарпатті та Прикарпатті все ж таки пройде невеликий дощ.

Вітер 15 квітня по Україні буде південний, південно-східний, в межах 7-12 м/с.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 15 квітня, температура вночі +1...6 °С. Натомість у південних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0...-3 °С. Вдень в Україні буде доволі тепло — +15...+20 °С. Крім того, на Закарпатті та узбережжі морів +10...+15 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 15 квітня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 15 квітня в Україні передбачається +14...+20 °С. Найтепліше у вівторок буде у східних областях. А прохолодніше в західній частині та в районах, близьких до морів.

Особливість завтрашнього дня — сильний вітер південного напрямку. Штормові пориви ймовірні на заході, півночі, в Криму та Приазов'ї.

У більшості центральних та південних областей України, в східній частині — вітер помірний.

У Києві 15 квітня буде чудова весняна погода — сухо, сонячно, з весняним вітром і денною температурою повітря +16...+18 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що на початку травня можливі нові заморозки по території України.

Крім того, синоптики також прогнозували, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.