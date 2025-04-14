Погода в Україні завтра - що прогнозують синоптики 15 квітня

Чи варто діставати літні речі — погода в Україні на завтра
У вівторок, 15 квітня, в Україні очікується доволі тепла весняна погода. Однак прогнозується сильний вітер південного напрямку.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Погода на 15 квітня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, 15 квітня в Україні буде мінлива хмарність. Здебільшого день мине без опадів. Однак на Закарпатті та Прикарпатті все ж таки пройде невеликий дощ.
Вітер 15 квітня по Україні буде південний, південно-східний, в межах 7-12 м/с.
У вівторок, 15 квітня, температура вночі +1...6 °С. Натомість у південних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0...-3 °С. Вдень в Україні буде доволі тепло — +15...+20 °С. Крім того, на Закарпатті та узбережжі морів +10...+15 °С.
Погода на 15 квітня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 15 квітня в Україні передбачається +14...+20 °С. Найтепліше у вівторок буде у східних областях. А прохолодніше в західній частині та в районах, близьких до морів.
Особливість завтрашнього дня — сильний вітер південного напрямку. Штормові пориви ймовірні на заході, півночі, в Криму та Приазов'ї.
У більшості центральних та південних областей України, в східній частині — вітер помірний.
У Києві 15 квітня буде чудова весняна погода — сухо, сонячно, з весняним вітром і денною температурою повітря +16...+18 °С.
Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що на початку травня можливі нові заморозки по території України.
Крім того, синоптики також прогнозували, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.
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