Магнитные бури сегодня - прогноз для Земли и здоровья

Головная боль у пожилой женщины. Фото иллюстративное: Spinal & Sports Care

В воскресенье, 26 октября, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь, поэтому геомагнитное поле будет оставаться спокойным или лишь слегка нестабильным. Солнечная активность будет низкой, с минимальной вероятностью мощных вспышек.

Об этом сообщил Meteoprog в воскресенье, 26 октября.

Прогноз магнитных бурь на 26 октября

По данным специалистов, последние 24 часа солнечная активность оставалась незначительной. Зафиксирована одна вспышка класса B и пять вспышек класса C, которые не влияют на геомагнитное поле Земли. Прогноз свидетельствует, что в этот день магнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня, без существенных возмущений.

Солнечная активность на 26 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма - 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%;

Вероятность вспышки на Солнце M-класса - 10%;

Вероятность вспышки на Солнце X-класса - 1%;

Количество солнечных пятен - 17.

Магнитные бури и самочувствие метеозависимых

Солнечная активность будет оставаться низкой, а вероятность мощных вспышек небольшая. Эксперты отмечают, что такие спокойные периоды благоприятно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Однако медики советуют внимательно следить за изменениями давления, сна и сердечного ритма, поскольку даже незначительные колебания могут сказаться на здоровье.

