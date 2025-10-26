Магнитные бури сегодня - прогноз для Земли и здоровья

Стоит ли ждать магнитных бурь сегодня — прогноз специалистов
В воскресенье, 26 октября, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь, поэтому геомагнитное поле будет оставаться спокойным или лишь слегка нестабильным. Солнечная активность будет низкой, с минимальной вероятностью мощных вспышек.
Об этом сообщил Meteoprog в воскресенье, 26 октября.
Прогноз магнитных бурь на 26 октября
По данным специалистов, последние 24 часа солнечная активность оставалась незначительной. Зафиксирована одна вспышка класса B и пять вспышек класса C, которые не влияют на геомагнитное поле Земли. Прогноз свидетельствует, что в этот день магнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня, без существенных возмущений.
Солнечная активность на 26 октября
- Вероятность малого геомагнитного шторма - 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце M-класса - 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце X-класса - 1%;
- Количество солнечных пятен - 17.
Магнитные бури и самочувствие метеозависимых
Солнечная активность будет оставаться низкой, а вероятность мощных вспышек небольшая. Эксперты отмечают, что такие спокойные периоды благоприятно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Однако медики советуют внимательно следить за изменениями давления, сна и сердечного ритма, поскольку даже незначительные колебания могут сказаться на здоровье.
Напомним, что 4 октября 2025 года Европейское космическое агентство открыло новейшую антенну для дальней связи New Norcia, продолжая укреплять свою независимость в сфере космических коммуникаций.
Ранее мы также информировали, что в ноябре ожидаются лишь незначительные магнитные бури, а геомагнитная активность будет оставаться спокойной или умеренной.
