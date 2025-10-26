Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Стоит ли ждать магнитных бурь сегодня — прогноз специалистов

Стоит ли ждать магнитных бурь сегодня — прогноз специалистов

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 12:56
обновлено: 12:56
Магнитные бури сегодня - прогноз для Земли и здоровья
Головная боль у пожилой женщины. Фото иллюстративное: Spinal &amp; Sports Care

В воскресенье, 26 октября, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь, поэтому геомагнитное поле будет оставаться спокойным или лишь слегка нестабильным. Солнечная активность будет низкой, с минимальной вероятностью мощных вспышек.

Об этом сообщил Meteoprog в воскресенье, 26 октября.

Реклама
Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 26 октября

По данным специалистов, последние 24 часа солнечная активность оставалась незначительной. Зафиксирована одна вспышка класса B и пять вспышек класса C, которые не влияют на геомагнитное поле Земли. Прогноз свидетельствует, что в этот день магнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня, без существенных возмущений.

Солнечная активность на 26 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма - 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса - 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса - 1%;
  • Количество солнечных пятен - 17.

Магнитные бури и самочувствие метеозависимых

Солнечная активность будет оставаться низкой, а вероятность мощных вспышек небольшая. Эксперты отмечают, что такие спокойные периоды благоприятно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Однако медики советуют внимательно следить за изменениями давления, сна и сердечного ритма, поскольку даже незначительные колебания могут сказаться на здоровье.

Напомним, что 4 октября 2025 года Европейское космическое агентство открыло новейшую антенну для дальней связи New Norcia, продолжая укреплять свою независимость в сфере космических коммуникаций.

Ранее мы также информировали, что в ноябре ожидаются лишь незначительные магнитные бури, а геомагнитная активность будет оставаться спокойной или умеренной.

космос Солнце магнитные бури прогнозы Земля
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации