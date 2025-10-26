Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Чи варто чекати магнітних бур сьогодні — прогноз фахівців

Чи варто чекати магнітних бур сьогодні — прогноз фахівців

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 12:56
Оновлено: 12:56
Магнітні бурі сьогодні — прогноз для Землі та здоров’я
Головний біль у літньої жінки. Фото ілюстративне: Spinal & Sports Care

У неділю, 26 жовтня, на Землі не очікується значних магнітних бур, тож геомагнітне поле залишатиметься спокійним або лише злегка нестабільним. Сонячна активність буде низькою, із мінімальною ймовірністю потужних спалахів.

Про це повідомив Meteoprog у неділю, 26 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 26 жовтня

За даними фахівців, останні 24 години сонячна активність залишалася незначною. Зафіксовано один спалах класу B та п’ять спалахів класу C, які не впливають на геомагнітне поле Землі. Прогноз свідчить, що цього дня магнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня, без суттєвих збурень.

Сонячна активність на 26 жовтня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці M-класу – 10%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці X-класу – 1%;
  • Кількість сонячних плям – 17.

Магнітні бурі та самопочуття метеозалежних

Сонячна активність залишатиметься низькою, а ймовірність потужних спалахів невелика. Експерти зазначають, що такі спокійні періоди сприятливо впливають на самопочуття метеозалежних людей. Проте медики радять уважно стежити за змінами тиску, сну та серцевого ритму, оскільки навіть незначні коливання можуть позначитися на здоров’ї.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2025 року Європейське космічне агентство відкрило новітню антену для далекого зв’язку New Norcia, продовжуючи зміцнювати свою незалежність у сфері космічних комунікацій.

Раніше ми також інформували, що в листопаді очікуються лише незначні магнітні бурі, а геомагнітна активність залишатиметься спокійною або помірною.

космос Сонце магнітні бурі прогнози Земля
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації