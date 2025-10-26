Магнітні бурі сьогодні — прогноз для Землі та здоров’я

Головний біль у літньої жінки. Фото ілюстративне: Spinal & Sports Care

У неділю, 26 жовтня, на Землі не очікується значних магнітних бур, тож геомагнітне поле залишатиметься спокійним або лише злегка нестабільним. Сонячна активність буде низькою, із мінімальною ймовірністю потужних спалахів.

Про це повідомив Meteoprog у неділю, 26 жовтня.

Прогноз магнітних бур на 26 жовтня

За даними фахівців, останні 24 години сонячна активність залишалася незначною. Зафіксовано один спалах класу B та п’ять спалахів класу C, які не впливають на геомагнітне поле Землі. Прогноз свідчить, що цього дня магнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня, без суттєвих збурень.

Сонячна активність на 26 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу – 10%;

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу – 1%;

Кількість сонячних плям – 17.

Магнітні бурі та самопочуття метеозалежних

Сонячна активність залишатиметься низькою, а ймовірність потужних спалахів невелика. Експерти зазначають, що такі спокійні періоди сприятливо впливають на самопочуття метеозалежних людей. Проте медики радять уважно стежити за змінами тиску, сну та серцевого ритму, оскільки навіть незначні коливання можуть позначитися на здоров’ї.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2025 року Європейське космічне агентство відкрило новітню антену для далекого зв’язку New Norcia, продовжуючи зміцнювати свою незалежність у сфері космічних комунікацій.

Раніше ми також інформували, що в листопаді очікуються лише незначні магнітні бурі, а геомагнітна активність залишатиметься спокійною або помірною.