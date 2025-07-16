Магнитные бури сегодня — что прогнозируют

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь в среду, 16 июля, на Земле не ожидается. Однако на Солнце были вспышки, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 июля

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду, 16 июля, геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 16 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 55.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Из-за негативных бурь и опасных вспышек на Солнце метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, в частности:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на июль 2025 года — узнайте, какие дни будут опасными из-за высокой активности Солнца.

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