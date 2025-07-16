Магнитные бури сегодня — что прогнозируют

Есть ли опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь
Существенных магнитных бурь в среду, 16 июля, на Земле не ожидается. Однако на Солнце были вспышки, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 16 июля
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в среду, 16 июля, геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 16 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 55.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Из-за негативных бурь и опасных вспышек на Солнце метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, в частности:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на июль 2025 года — узнайте, какие дни будут опасными из-за высокой активности Солнца.
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