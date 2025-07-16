Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Чи є небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур

Чи є небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 12:58
Магнітні бурі сьогодні — що прогнозують
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур у середу, 16 липня, на Землі не очікується. Однак на Сонці були спалахи, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 16 липня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в середу, 16 липня, геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 16 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 55.
Магнітні бурі 16 липнч
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Через негативні бурі та небезпечні спалахи на Сонці метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, зокрема:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на липень 2025 року — дізнайтеся, які дні будуть небезпечними через високу активність Сонця. 

Також ми писали, що китайські вчені досягли рекордної швидкості лазерного зв'язку з геостаціонарної орбіти — 1 Гбіт/с, що вп'ятеро швидше за Starlink.

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації