Магнітні бурі сьогодні — що прогнозують

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур у середу, 16 липня, на Землі не очікується. Однак на Сонці були спалахи, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 липня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в середу, 16 липня, геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 16 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 55.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Через негативні бурі та небезпечні спалахи на Сонці метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, зокрема:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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