Магнитные бури сегодня, 10 июля — что прогнозируют

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь в четверг, 10 июля, на Земле не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошло пять вспышек разных типов.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 июля

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса В, две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,3.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 10 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 25.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые могут чувствовать:

ухудшение настроения,

снижение концентрации,

нарушение сна,

колебания давления,

головную боль,

обострение хронических болезней,

снижение иммунитета.

Напомним, в июле будет немало опасных дней для метеозависимых. Специалисты уже сказали, в какие дни этого месяца будут магнитные бури.

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