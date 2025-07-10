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Главная Метео Есть ли опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь

Есть ли опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 12:18
Магнитные бури сегодня, 10 июля — что прогнозируют
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь в четверг, 10 июля, на Земле не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошло пять вспышек разных типов.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 июля

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса В, две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,3.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Магнітні бурі 10 липня
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 10 июля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 25.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые могут чувствовать:

  • ухудшение настроения,
  • снижение концентрации,
  • нарушение сна,
  • колебания давления,
  • головную боль,
  • обострение хронических болезней,
  • снижение иммунитета.

Напомним, в июле будет немало опасных дней для метеозависимых. Специалисты уже сказали, в какие дни этого месяца будут магнитные бури.

Также мы писали, что китайские ученые достигли рекордной скорости лазерной связи с геостационарной орбиты - 1 Гбит/с, что в пять раз быстрее Starlink.

космос самочувствие магнитные бури головная боль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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