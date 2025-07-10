Магнитные бури сегодня, 10 июля — что прогнозируют

Есть ли опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь
Существенных магнитных бурь в четверг, 10 июля, на Земле не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошло пять вспышек разных типов.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 10 июля
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса В, две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,3.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 10 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 25.
Как магнитные бури влияют на здоровье людей
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые могут чувствовать:
- ухудшение настроения,
- снижение концентрации,
- нарушение сна,
- колебания давления,
- головную боль,
- обострение хронических болезней,
- снижение иммунитета.
Напомним, в июле будет немало опасных дней для метеозависимых. Специалисты уже сказали, в какие дни этого месяца будут магнитные бури.
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