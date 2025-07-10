Магнітні бурі сьогодні, 10 липня — що прогнозують

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур у четвер, 10 липня, на Землі не очікується. Однак за останню добу на Сонці відбулося п'ять спалахів різних типів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 липня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу В, два спалахи класу С та один спалах класу М1,3.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 10 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 25

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема, метеозалежні можуть відчувати:

погіршення настрою,

зниження концентрації,

порушення сну,

коливання тиску,

головний біль,

загострення хронічних хвороб,

зниження імунітету.

Нагадаємо, у липні буде чимало небезпечних днів для метеозалежних. Фахівці вже сказали, в які дні цього місяця будуть магнітні бурі.

Також ми писали, що китайські вчені досягли рекордної швидкості лазерного зв'язку з геостаціонарної орбіти — 1 Гбіт/с, що вп'ятеро швидше за Starlink.