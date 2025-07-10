Магнітні бурі сьогодні, 10 липня — що прогнозують

Чи є небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур
Суттєвих магнітних бур у четвер, 10 липня, на Землі не очікується. Однак за останню добу на Сонці відбулося п'ять спалахів різних типів.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 10 липня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу В, два спалахи класу С та один спалах класу М1,3.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.
Сонячна активність на 10 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 25
Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема, метеозалежні можуть відчувати:
- погіршення настрою,
- зниження концентрації,
- порушення сну,
- коливання тиску,
- головний біль,
- загострення хронічних хвороб,
- зниження імунітету.
Нагадаємо, у липні буде чимало небезпечних днів для метеозалежних. Фахівці вже сказали, в які дні цього місяця будуть магнітні бурі.
Також ми писали, що китайські вчені досягли рекордної швидкості лазерного зв'язку з геостаціонарної орбіти — 1 Гбіт/с, що вп'ятеро швидше за Starlink.
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