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Головна Метео Чи є небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур

Чи є небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 12:18
Магнітні бурі сьогодні, 10 липня — що прогнозують
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур у четвер, 10 липня, на Землі не очікується. Однак за останню добу на Сонці відбулося п'ять спалахів різних типів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 липня 

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу В, два спалахи класу С та один спалах класу М1,3.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Магнітні бурі 10 липня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 10 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 25

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема, метеозалежні можуть відчувати:

  • погіршення настрою,
  • зниження концентрації, 
  • порушення сну,
  • коливання тиску,
  • головний біль,
  • загострення хронічних хвороб,
  • зниження імунітету.

Нагадаємо, у липні буде чимало небезпечних днів для метеозалежних. Фахівці вже сказали, в які дні цього місяця будуть магнітні бурі.

Також ми писали, що китайські вчені досягли рекордної швидкості лазерного зв'язку з геостаціонарної орбіти — 1 Гбіт/с, що вп'ятеро швидше за Starlink.

космос самопочуття магнітні бурі головний біль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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