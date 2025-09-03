Видео
Будет ли завтра дождь в Киеве — прогноз синоптиков

Будет ли завтра дождь в Киеве — прогноз синоптиков

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 14:33
Какой температуры ждать завтра в Киеве
Погода в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 4 сентября в Киеве и области ожидается сухая и малооблачная погода, осадков не прогнозируется. Температура днем будет колебаться от +23 до +28 градусов, в столице ожидается около +25+27.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Telegram в среду, 3 сентября.

Читайте также:

Погода на Киевщине 4 сентября

Синоптики сообщают, что завтра по территории Киевской области и столицы будет преобладать малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, скоростью 3-8 м/с.

Чи буде завтра дощ у Києві — прогноз синоптиків - фото 1
Сообщение Гидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

Температура в области ночью составит +10+15, днем +23+28, а в Киеве ночью +13+15, днем +25+27.

В четверг, 4 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода, осадки возможны лишь на крайнем западе. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +32 градусов, в Киеве прогнозируют солнце и около +26 градусов.

3 сентября на территории Киева и области ожидается теплая, малооблачная погода без осадков. День обещает быть солнечным с комфортными температурами и легким северо-восточным ветром.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
