Какой температуры ждать завтра в Киеве

В четверг, 4 сентября в Киеве и области ожидается сухая и малооблачная погода, осадков не прогнозируется. Температура днем будет колебаться от +23 до +28 градусов, в столице ожидается около +25+27.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Telegram в среду, 3 сентября.

Погода на Киевщине 4 сентября

Синоптики сообщают, что завтра по территории Киевской области и столицы будет преобладать малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, скоростью 3-8 м/с.

Температура в области ночью составит +10+15, днем +23+28, а в Киеве ночью +13+15, днем +25+27.

В четверг, 4 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода, осадки возможны лишь на крайнем западе. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +32 градусов, в Киеве прогнозируют солнце и около +26 градусов.

3 сентября на территории Киева и области ожидается теплая, малооблачная погода без осадков. День обещает быть солнечным с комфортными температурами и легким северо-восточным ветром.