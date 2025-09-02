Видео
Ждать ли завтра лета в Киеве — синоптики ответили

Ждать ли завтра лета в Киеве — синоптики ответили

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 14:58
Киев и область 3 сентября порадуют теплой погодой 3 сентября
Погода в столице. Фото: Kiev foto

3 сентября на территории Киева и области ожидается теплая, малооблачная погода без осадков. День обещает быть солнечным с комфортными температурами и легким северо-восточным ветром.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 3 сентября

Во вторник по всей Киевской области прогнозируется ясная погода, без дождей и сильных порывов ветра. Ветер северо-восточный, его скорость будет составлять 3-8 м/с. Температура в области ночью будет колебаться от +10° до +15°, днем поднимется до +24°...+29°.

Яка температура чекає киян завтра — прогноз синоптиків - фото 1
Сообщение Укргиромицентра в Telegram. Фото: скриншот

В Киеве ночью температура будет держаться в пределах +13°...+15°, а днем поднимется до комфортных +24°...+26°. Погода будет благоприятной для прогулок и поездок, осадков не прогнозируется.

Напомним, что первый день осени в столице подарил жителям и гостям теплую и солнечную атмосферу. 1 сентября Киев и область оставались под влиянием сухой погоды с ясным небом.

Ранее мы также информировали, что за погода 1 сентября была в южных, восточных и центральных областях Украины, а также на Сумщине.

погода Киев Киевская область прогноз погоды погода в Украине
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
