Киев и область 3 сентября порадуют теплой погодой 3 сентября

3 сентября на территории Киева и области ожидается теплая, малооблачная погода без осадков. День обещает быть солнечным с комфортными температурами и легким северо-восточным ветром.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 3 сентября

Во вторник по всей Киевской области прогнозируется ясная погода, без дождей и сильных порывов ветра. Ветер северо-восточный, его скорость будет составлять 3-8 м/с. Температура в области ночью будет колебаться от +10° до +15°, днем поднимется до +24°...+29°.

В Киеве ночью температура будет держаться в пределах +13°...+15°, а днем поднимется до комфортных +24°...+26°. Погода будет благоприятной для прогулок и поездок, осадков не прогнозируется.

Напомним, что первый день осени в столице подарил жителям и гостям теплую и солнечную атмосферу. 1 сентября Киев и область оставались под влиянием сухой погоды с ясным небом.

Ранее мы также информировали, что за погода 1 сентября была в южных, восточных и центральных областях Украины, а также на Сумщине.