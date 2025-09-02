Відео
Головна Метео Чи чекати завтра літа у Києві — синоптики відповіли

Чи чекати завтра літа у Києві — синоптики відповіли

Дата публікації: 2 вересня 2025 14:58
Київ та область 3 вересня потішать теплою погодою
Погода в столиці. Фото: Kiev foto

3 вересня на території Києва та області очікується тепла, малохмарна погода без опадів. День обіцяє бути сонячним із комфортними температурами та легким північно-східним вітром.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Прогноз погоди на 3 вересня

У вівторок по всій Київській області прогнозується ясна погода, без дощів і сильних поривів вітру. Вітер північно-східний, його швидкість становитиме 3–8 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від +10° до +15°, вдень підніметься до +24°…+29°.

Яка температура чекає киян завтра — прогноз синоптиків - фото 1
Допис Укргідроміцентру у Telegram. Фото: скриншот

У Києві вночі температура триматиметься в межах +13°…+15°, а вдень підніметься до комфортних +24°…+26°. Погода буде сприятливою для прогулянок і поїздок, опадів не прогнозується. 

Нагадаємо, що перший день осені у столиці подарував мешканцям і гостям теплу та сонячну атмосферу. 1 вересня Київ і область залишалися під впливом сухої погоди з ясним небом.

Раніше ми також інформували, що за погода 1 вересня була у південних, східних і центральних областях України, а також на Сумщині.

погода Київ Київська область прогноз погоди погода в Україні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
