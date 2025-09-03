Відео
Чи буде завтра дощ у Києві — прогноз синоптиків

Чи буде завтра дощ у Києві — прогноз синоптиків

Дата публікації: 3 вересня 2025 14:33
Якої температури чекати завтра у Києві
Погода у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 4 вересня в Києві та області очікується суха та малохмарна погода, опадів не прогнозується. Температура вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів, у столиці очікується близько +25+27.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр в Telegram у середу, 3 вересня.

Читайте також:

Погода на Київщині 4 вересня

Синоптики повідомляють, що завтра по території Київщини та столиці переважатиме малохмарна погода без опадів. Вітер північно-східний, швидкістю 3–8 м/с.

Чи буде завтра дощ у Києві — прогноз синоптиків - фото 1
Допис Гідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

Температура в області вночі становитиме +10+15, удень +23+28, а в Києві вночі +13+15, удень +25+27.

У четвер, 4 вересня, в Україні очікується суха й сонячна погода, опади можливі лише на крайньому заході. Температура повітря коливатиметься від +24 до +32 градусів, у Києві прогнозують сонце й близько +26 градусів.

3 вересня на території Києва та області очікується тепла, малохмарна погода без опадів. День обіцяє бути сонячним із комфортними температурами та легким північно-східним вітром.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
