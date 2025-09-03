Відео
Головна Метео Чи повернеться літо в Україну — прогноз погоди від Діденко

Чи повернеться літо в Україну — прогноз погоди від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 12:57
Сонячний вересень — якою буде погода завтра в Україні
Люди гуляють у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 4 вересня, в Україні очікується суха й сонячна погода, опади можливі лише на крайньому заході. Температура повітря коливатиметься від +24 до +32 градусів, у Києві прогнозують сонце й близько +26 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram у середу, 3 вересня.

Читайте також:

Погода в Україні 4 вересня

Синоптик пояснила, що жовта лінія на метеокарті — це лінія сходження, або лінія нестійкості. У цій зоні сходяться повітряні потоки, що провокують конвергенцію й активізують конвекцію, яка стає причиною злив і гроз. Саме через це на крайньому заході України можливі короткочасні дощі та грози.

Чи повернеться літо в Україну — прогноз погоди від Діденко - фото 1
Допис Діденко у Telegram. Фото: скриншот

"Конвергенція — це коли повітряні потоки сходяться в одне русло. Конвекція — головний мотор злив, гроз, шквалів і граду, коли тепле повітря підіймається, а холодне опускається", — пояснила Наталка Діденко.

Чи повернеться літо в Україну — прогноз погоди від Діденко - фото 2
Карта погоди. Фото: Допис Діденко у Telegram

На решті території країни пануватиме антициклон із сухою сонячною погодою. Температура протягом дня становитиме +24...+29 градусів, на заході й півдні до +32 градусів. У Києві буде сонячно та без опадів, а найближчий дощ можливий 8 вересня.

Нагадаємо, що вересень у Львові розпочнеться з теплої та сонячної погоди, але в середині місяця очікується поступове зниження температури. У місті та області прогнозують період дощів і хмарності.

Раніше ми також інформували, що 3 вересня синоптики прогнозували малохмарну погоду в Україні. На Закарпатті та Прикарпатті спостерігалася мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози, на решті території — без опадів.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
