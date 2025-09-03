Відео
Головна Метео Початок бабиного літа — яка погода буде в Україні сьогодні

Початок бабиного літа — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні, 3 вересня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Чоловіки йдуть вулицею влітку. Фото ілюстративне: bigkyiv.com

Прогноз погоди в Україні на середу, 3 вересня, надали синоптики. Буде малохмарно. На Закарпатті та Прикарпатті вдень очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів.

Про це у вівторок, 2 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 3 вересня

Погода в Україні 3 вересня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-східний, а на заході південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура триматиметься в межах +10...+15 °С, у західних областях очікується до +17 °С. Удень повітря прогріється до +24...+29 °С. На півдні вночі буде +15 ...+20 °С, а вдень — +27...+32 °С. Найбільш прохолодна погода передбачається в північно-східних областях: уночі +8...+13 °С, удень — +21...+26 °С.

Температури в Україні 3 вересня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде малохмарно. Без опадів. Вітер зі швидкістю 3–8 м/с дутиме з північного сходу. Уночі стовпчики термометрів у Києві знизяться до +13...+15 °С, а в області — до +10...+15 °С. Удень у столиці потеплішає до +24...+26 °С, а на Київщині — до +24...+29 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 3 вересня по всій території України буде сухо й сонячно. Найвища температура очікується в південних і західних областях: +29...+33 °С. У північних, центральних і східних регіонах повітря вдень прогріється до +24...+29 °С. Більш прохолодно, +22...+25 °С, буде на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. 

У Києві буде сонячно, +24...+26 °С. Нічна температура триматиметься в межах +13...+17 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 3 вересня в Києві буде тепла й малохмарна погода. Опадів не очікується.

Також ми повідомляли, що у Львові у другій половині вересні похолодає. Буде хмарно, й розпочнеться сезон дощів.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
