Погода сьогодні, 3 вересня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Чоловіки йдуть вулицею влітку. Фото ілюстративне: bigkyiv.com

Прогноз погоди в Україні на середу, 3 вересня, надали синоптики. Буде малохмарно. На Закарпатті та Прикарпатті вдень очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів.

Про це у вівторок, 2 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 3 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-східний, а на заході південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура триматиметься в межах +10...+15 °С, у західних областях очікується до +17 °С. Удень повітря прогріється до +24...+29 °С. На півдні вночі буде +15 ...+20 °С, а вдень — +27...+32 °С. Найбільш прохолодна погода передбачається в північно-східних областях: уночі +8...+13 °С, удень — +21...+26 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде малохмарно. Без опадів. Вітер зі швидкістю 3–8 м/с дутиме з північного сходу. Уночі стовпчики термометрів у Києві знизяться до +13...+15 °С, а в області — до +10...+15 °С. Удень у столиці потеплішає до +24...+26 °С, а на Київщині — до +24...+29 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 3 вересня по всій території України буде сухо й сонячно. Найвища температура очікується в південних і західних областях: +29...+33 °С. У північних, центральних і східних регіонах повітря вдень прогріється до +24...+29 °С. Більш прохолодно, +22...+25 °С, буде на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.

У Києві буде сонячно, +24...+26 °С. Нічна температура триматиметься в межах +13...+17 °С.

