Главная Метео Начало бабьего лета — какая погода будет в Украине сегодня

Начало бабьего лета — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 06:25
Погода сегодня, 3 сентября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Мужчины идут по улице летом. Фото иллюстративное: bigkyiv.com

Прогноз погоды в Украине на среду, 3 сентября, дали синоптики. Будет малооблачно. На Закарпатье и Прикарпатье днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 3 сентября

Погода в Украине 3 сентября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-восточный, а на западе юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура будет держаться в пределах +10...+15 °С, в западных областях ожидается до +17 °С. Днем воздух прогреется до +24...+29 °С. На юге ночью будет +15 ...+20 °С, а днем — +27 ...+32 °С. Наиболее прохладная погода предполагается в северо-восточных областях: ночью +8...+13 °С, днем — +21...+26 °С.

Температуры в Украине 3 сентября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет малооблачно. Без осадков. Ветер со скоростью 3–8 м/с будет дуть с северо-востока. Ночью столбики термометров в Киеве снизятся до +13...+15 °С, а в области — до +10...+15 °С. Днем в столице потеплеет до +24...+26 °С, а на Киевщине — до +24...+29 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 3 сентября по всей территории Украины будет сухо и солнечно. Самая высокая температура ожидается в южных и западных областях: +29...+33 °С. В северных, центральных и восточных регионах воздух днем прогреется до +24...+29 °С. Более прохладно, +22...+25 °С, будет на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине.

В Киеве будет солнечно, +24...+26 °С. Ночная температура будет держаться в пределах +13...+17 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 3 сентября в Киеве будет теплая и малооблачная погода. Осадков не ожидается.

Также мы сообщали, что во Львове во второй половине сентября похолодает. Будет облачно, и начнется сезон дождей.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
