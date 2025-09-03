Видео
Вернется ли лето в Украину — прогноз погоды от Диденко

Вернется ли лето в Украину — прогноз погоды от Диденко

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:57
Солнечный сентябрь - какой будет погода завтра в Украине
Люди гуляют в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 4 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода, осадки возможны лишь на крайнем западе. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +32 градусов, в Киеве прогнозируют солнце и около +26 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram в среду, 3 сентября.

Читайте также:

Погода в Украине 4 сентября

Синоптик объяснила, что желтая линия на метеокарте — это линия схождения, или линия неустойчивости. В этой зоне сходятся воздушные потоки, которые провоцируют конвергенцию и активизируют конвекцию, которая становится причиной ливней и гроз. Именно поэтому на крайнем западе Украины возможны кратковременные дожди и грозы.

Чи повернеться літо в Україну — прогноз погоди від Діденко - фото 1
Сообщение Диденко в Telegram. Фото: скриншот

"Конвергенция — это когда воздушные потоки сходятся в одно русло. Конвекция — главный мотор ливней, гроз, шквалов и града, когда теплый воздух поднимается, а холодный опускается", — пояснила Наталья Диденко.

Чи повернеться літо в Україну — прогноз погоди від Діденко - фото 2
Карта погоды. Фото: Сообщение Диденко в Telegram

На остальной территории страны будет господствовать антициклон с сухой солнечной погодой. Температура в течение дня составит +24 ... +29 градусов, на западе и юге до +32 градусов. В Киеве будет солнечно и без осадков, а ближайший дождь возможен 8 сентября.

Напомним, что сентябрь во Львове начнется с теплой и солнечной погоды, но в середине месяца ожидается постепенное снижение температуры. В городе и области прогнозируют период дождей и облачности.

Ранее мы также информировали, что 3 сентября синоптики прогнозировали малооблачную погоду в Украине. На Закарпатье и Прикарпатье наблюдалась переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, на остальной территории — без осадков.

