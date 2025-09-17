Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Часть Украины накроют дожди — где будут осадки завтра

Часть Украины накроют дожди — где будут осадки завтра

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 17:43
Погода 18 сентября в Украине — прогноз Укргидрометцентра
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 18 сентября ожидаются дожди, а местами грозы в части областей. Кроме того, в большинстве южных и центральных областей днем ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Погода 18 сентября в Украине

Синоптики прогнозируют, что ночью 18 сентября в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, а днем в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях ожидаются значительные дожди, а местами грозы. В то же время в западных, днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях осадков в четверг не предвидится.

Погода 18 вересня в Україні
Карта температур в Украине 18 сентября. Фото: Укргидрометцентр

В течение дня ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °C, на юго-востоке и востоке страны +10...+15 °C. В то же время в день столбики термометров поднимутся до +15...+20 °C.

Напомним, Наталка Диденко заявила, что 18 сентября почти по всей Украине погода резко изменится. Атмосферный фронт с дождями и холодом завтра переместится в восточном направлении.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич назвал дату, когда ожидать первые заморозки. Это может произойти уже в сентябре.

погода дождь прогноз погоды осадки ветер температура воздуха
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации