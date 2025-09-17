Погода 18 сентября в Украине — прогноз Укргидрометцентра

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 18 сентября ожидаются дожди, а местами грозы в части областей. Кроме того, в большинстве южных и центральных областей днем ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода 18 сентября в Украине

Синоптики прогнозируют, что ночью 18 сентября в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, а днем в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях ожидаются значительные дожди, а местами грозы. В то же время в западных, днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях осадков в четверг не предвидится.

Карта температур в Украине 18 сентября. Фото: Укргидрометцентр

В течение дня ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °C, на юго-востоке и востоке страны +10...+15 °C. В то же время в день столбики термометров поднимутся до +15...+20 °C.

Напомним, Наталка Диденко заявила, что 18 сентября почти по всей Украине погода резко изменится. Атмосферный фронт с дождями и холодом завтра переместится в восточном направлении.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич назвал дату, когда ожидать первые заморозки. Это может произойти уже в сентябре.