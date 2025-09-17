Погода 18 вересня в Україні — прогноз Укргідрометцентру

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні 18 вересня очікуються дощі, а подекуди грози у частині областей. Крім того, у більшості південних та центральних областей вдень очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода 18 вересня в Україні

Синоптики прогнозують, що вночі 18 вересня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, а вдень в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях очікуються значні дощі, а подекуди грози. Водночас в західних, вдень і в Житомирській, Київській та Вінницькій областях опадів у четвер не передбачається.

Карта температур в Україні 18 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Упродовж дня вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C, на південному сході та сході країни +10...+15 °C. Водночас вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15...+20 °C.

Нагадаємо, Наталка Діденко заявила, що 18 вересня майже по всій Україні погода різко зміниться. Атмосферний фронт із дощами та холодом завтра переміститься у східному напрямку.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич назвав дату, коли очікувати перші заморозки. Це може статися вже у вересні.