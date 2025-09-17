Майже по всій Україні погода різко зміниться — прогноз Діденко
Атмосферний фронт із дощами та холодною погодою завтра, 18-го вересня, переміститься у східному напрямку. Тому на Лівобережжі очікується погіршення погоди.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 18 вересня
"Захід, північ України, значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря", — йдеться в повідомленні.
У четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме +15...+20 °C.
"Особливість завтрашнього дня — поривчастий, до сильного, вітер північних напрямків, обережно! У Києві завтра вже без дощу, ось вітер трохи некомфортний, рвучкий, протягом дня потепліє до +19 °C", — пояснила Діденко.
За словами Діденко, 19-го вересня повсюди почне теплішати, а впродовж 20-21 вересня в Україну повернеться справжня тепла погода. Очікується вихідними +24...+28 °C. Та ще й без опадів.
