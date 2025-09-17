Відео
Відео

Майже по всій Україні погода різко зміниться — прогноз Діденко

Майже по всій Україні погода різко зміниться — прогноз Діденко

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:03
Прогноз погоди на 18 вересня
Люди гуляють парком. Фото: Новини.LIVE

Атмосферний фронт із дощами та холодною погодою завтра, 18-го вересня, переміститься у східному напрямку. Тому на Лівобережжі очікується погіршення погоди.

Читайте також:

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

null
Прогноз погоди на 18 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 18 вересня

"Захід, північ України, значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря", — йдеться в повідомленні.

У четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме +15...+20 °C. 

null
Карта погоди. Фото: Наталка Діденко / Telegram

"Особливість завтрашнього дня поривчастий, до сильного, вітер північних напрямків, обережно! У Києві завтра вже без дощу, ось вітер трохи некомфортний, рвучкий, протягом дня потепліє до +19 °C", — пояснила Діденко.

За словами Діденко, 19-го вересня повсюди почне теплішати, а впродовж 20-21 вересня в Україну повернеться справжня тепла погода. Очікується вихідними +24...+28 °C. Та ще й без опадів.

Нагадаємо, ми повідомляли, яким буде вересень у Львові.

Також синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україну прийдуть перші заморозки

погода Сонце Наталка Діденко дощ погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
