Люди гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE

Атмосферный фронт с дождями и холодной погодой завтра, 18-го сентября, переместится в восточном направлении. Поэтому на Левобережье ожидается ухудшение погоды.

Реклама

Читайте также:

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 18 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 18 сентября

"Запад, север Украины, значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на Левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха", — говорится в сообщении.

В четверг максимальная температура воздуха в Украине составит +15...+20 °C.

Карта погоды. Фото: Наталка Диденко / Telegram

"Особенность завтрашнего дня — порывистый, до сильного, ветер северных направлений, осторожно! В Киеве завтра уже без дождя, вот ветер немного некомфортный, порывистый, в течение дня потеплеет до +19 °C", — пояснила Диденко.

По словам Диденко, 19-го сентября повсюду начнет теплеть, а в течение 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода. Ожидается на выходных +24...+28 °C. Да еще и без осадков.

Напомним, мы сообщали, каким будет сентябрь во Львове.

Также синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украину придут первые заморозки.