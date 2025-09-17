Почти по всей Украине погода резко изменится — прогноз Диденко
Атмосферный фронт с дождями и холодной погодой завтра, 18-го сентября, переместится в восточном направлении. Поэтому на Левобережье ожидается ухудшение погоды.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 18 сентября
"Запад, север Украины, значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на Левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха", — говорится в сообщении.
В четверг максимальная температура воздуха в Украине составит +15...+20 °C.
"Особенность завтрашнего дня — порывистый, до сильного, ветер северных направлений, осторожно! В Киеве завтра уже без дождя, вот ветер немного некомфортный, порывистый, в течение дня потеплеет до +19 °C", — пояснила Диденко.
По словам Диденко, 19-го сентября повсюду начнет теплеть, а в течение 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода. Ожидается на выходных +24...+28 °C. Да еще и без осадков.
