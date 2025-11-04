Погода в Украине 5 ноября — прогноз от Укргидрометцентра

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине 5 ноября погоду будет определять поле высокого давления, которое будет слабо расти. Ряд регионов в среду накроют дожди и туманы, а местами возможны заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 5 ноября

Синоптики рассказали, что 5 ноября погоду в Украине вблизи земной поверхности будет определять поле высокого давления, которое будет слабо расти. Однако, погодные процессы противоположного характера на высотах еще будут обусловливать много облаков и небольшие дожди: ночью на Правобережье, а днем в юго-западной части страны.

Также завтра ожидается, что влажный воздух и слабый ветер в южной части и на крайнем западе страны ночью и утром местами будут способствовать образованию тумана.

Несмотря на это в течение дня сохранится теплая погода как для этого времени погода. Ночью на Правобережье, днем в юго-западной части страны небольшие дожди, на остальной территории без осадков. В южной части и на крайнем западе ночью и утром местами туман.

В течение дня будет преобладать северо-восточный ветер с порывами 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +3...+8 °C, а в западных и восточных областях 0...+5 °C. Уже днем столбики термометров будут показывать +8...+13 °C, а на юге страны до +15 °C.

