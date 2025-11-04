Погода в Україні 5 листопада — прогноз від Укргідрометцентру

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні 5 листопада погоду визначатиме поле високого тиску, який слабко зростатиме. Низку регіонів у середу накриють дощі та тумани, а подекуди можливі заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 5 листопада

Синоптики розповіли, що 5 листопада погоду в Україні поблизу земної поверхні визначатиме поле високого тиску, який слабко зростатиме. Однак, погодні процеси протилежного характеру на висотах ще зумовлюватимуть багато хмар та невеликі дощі: вночі на Правобережжі, а вдень у південно-західній частині країни.

Погода на 5 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Також завтра очікується, що вологе повітря і слабкий вітер у південній частині та на крайньому заході країни вночі та вранці місцями сприятимуть утворенню туману.

Попри це упродовж дня утримається тепла погода як для цієї пори погода. Вночі на Правобережжі, вдень у південно-західній частині країни невеликі дощі, на решті території без опадів. У південній частині та на крайньому заході вночі та вранці місцями туман.

Упродовж дня переважатиме північно-східний вітер з поривами 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +3...+8 °C, а у західних та східних областях 0...+5 °C. Вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть +8...+13 °C, а на півдні країни до +15 °C.

Нагадаємо, раніше прогнозом погоди на завтра здивувала Наталка Діденко. Вона назвала регіони, де очікувати бабине літо.

Також ми писали, якою буде погода у грудні. У перший місяць зими в Україну прийдуть морози до -6...-7 °C.