Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Частину регіонів накриють дощі і заморозки — погода на завтра

Частину регіонів накриють дощі і заморозки — погода на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 18:45
Оновлено: 19:45
Погода в Україні 5 листопада — прогноз від Укргідрометцентру
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні 5 листопада погоду визначатиме поле високого тиску, який слабко зростатиме. Низку регіонів у середу накриють дощі та тумани, а подекуди можливі заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 5 листопада

Синоптики розповіли, що 5 листопада погоду в Україні поблизу земної поверхні визначатиме поле високого тиску, який слабко зростатиме. Однак, погодні процеси протилежного характеру на висотах ще зумовлюватимуть багато хмар та невеликі дощі: вночі на Правобережжі, а вдень у південно-західній частині країни.

Погода в Україні 5 листопада
Погода на 5 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Також завтра очікується, що вологе повітря і слабкий вітер у південній частині та на крайньому заході країни вночі та вранці місцями сприятимуть утворенню туману.

Попри це упродовж дня утримається тепла погода як для цієї пори погода. Вночі на Правобережжі, вдень у південно-західній частині країни невеликі дощі, на решті території без опадів. У південній частині та на крайньому заході вночі та вранці місцями туман.

Упродовж дня переважатиме північно-східний вітер з поривами 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +3...+8 °C, а у західних та східних областях 0...+5 °C. Вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть +8...+13 °C, а на півдні країни до +15 °C.

Нагадаємо, раніше прогнозом погоди на завтра здивувала Наталка Діденко. Вона назвала регіони, де очікувати бабине літо.

Також ми писали, якою буде погода у грудні. У перший місяць зими в Україну прийдуть морози до -6...-7 °C.

погода дощ прогноз погоди температура повітря туман
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації