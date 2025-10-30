Видео
Видео

Время проводить октябрь прогулкой — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 06:25
обновлено: 03:14
Синоптики обещают 30 октября теплую погоду в Украине — вечером возможны легкие осадки
Молодая пара гуляет в осеннем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Предпоследний день октября, четверг, принесет всем украинцам теплую и преимущественно солнечную погоду. 30 октября, дождей практически не будет, однако, вероятно, в некоторых областях вечером все же возможны легкие осадки.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Карта погоды на 30 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 октября от Укргидрометцентра

Синоптики сообщают, что сегодня в Украине атмосферное давление будет расти и погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления, лишь на крайнем западе страны днем атмосферный фронт обусловит небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, и будет двигаться со скоростью 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Что касается температуры, в большинстве областей страны днем +11...+16°C, на юге до +18°C; в Карпатах днем столбики термометров будут достигать +4...+9°C тепла.

Прогноз на четверг от Наталки Диденко

Диденко спрогнозировала на четверг, 30 октября, среднюю температуру в +12...+16°C, а на юге и западе страны местами потеплеет до +18°C. Только на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине будет несколько прохладнее - около +10...+13°C.

Температурная карта Украины 30 октября. Фото: Метеопост

Небольшие дожди возможны ночью на востоке, а вечером 30 октября осадки ожидаются в западных областях. Однако большую часть дня во всех регионах сохранится ясная, теплая и безветренная погода.

Прогноз погоды в Киеве 30 октября

В Киеве синоптики осадков не прогнозируют. В течение дня столбики термометров поднимутся до +14 °C.

Напомним, астросиноптики предупредили о сильных магнитных бурях, которые накроют Землю на три дня.

Тем временем Карпаты заметает снегом — за ночь там выпало более 80 см.

Светлана Силенко
Автор:
Светлана Силенко
