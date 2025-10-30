Синоптики обіцяють 30 жовтня теплу погоду в Україні — ввечері можливі легкі опади

Час проводити жовтень прогулянкою — прогноз погоди на сьогодні
Передостанній день жовтня, четвер, принесе всім українцям теплу й переважно сонячну погоду. 30 жовтня, дощів практично не буде, проте, ймовірно, у деяких областях ввечері все ж можливі легкі опади.
Про це повідомили Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Погода в Україні 30 жовтня від Укргідрометцентру
Синоптики повідомляють, що сьогодні в Україні атмосферний тиск зростатиме і погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску, лише на крайньому заході країни вдень атмосферний фронт зумовить невеликий дощ.
Вітер переважно південний, та рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Щодо температури, у більшості областей країни вдень +11...+16°C, на півдні до +18°C; у Карпатах вдень стовпчики термометрів будуть сягати +4...+9°C тепла.
Прогноз на четвер від Наталки Діденко
Діденко спрогнозувала на четвер, 30 жовтня, середню температуру у +12...+16°C, а на півдні та заході країни подекуди потеплішає до +18°C. Лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині буде дещо прохолодніше — близько +10...+13°C.
Невеликі дощі можливі вночі на сході, а ввечері 30 жовтня опади очікуються у західних областях. Проте більшу частину дня в усіх регіонах утримається ясна, тепла й безвітряна погода.
Прогноз погоди в Києві 30 жовтня
У Києві синоптики опадів не прогнозують. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +14 °C.
Нагадаємо, астросиноптики попередили про сильні магнітні бурі, які накриють Землю на три дні.
Тим часом Карпати замітає снігом — за ніч там випало понад 80 см.
