Україна
Час проводити жовтень прогулянкою — прогноз погоди на сьогодні

Час проводити жовтень прогулянкою — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 06:25
Оновлено: 03:14
Синоптики обіцяють 30 жовтня теплу погоду в Україні — ввечері можливі легкі опади
Молода пара гуляє в осінньому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Передостанній день жовтня, четвер, принесе всім українцям теплу й переважно сонячну погоду. 30 жовтня, дощів практично не буде, проте, ймовірно, у деяких областях ввечері все ж можливі легкі опади.

Про це повідомили Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Читайте також:
Час проводити жовтень прогулянкою — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Мапа погоди на 30 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 жовтня від Укргідрометцентру

Синоптики повідомляють, що сьогодні в Україні атмосферний тиск зростатиме і погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску, лише на крайньому заході країни вдень атмосферний фронт зумовить невеликий дощ.

Вітер переважно південний, та рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Щодо температури, у більшості областей країни вдень +11...+16°C, на півдні до +18°C; у Карпатах вдень стовпчики термометрів будуть сягати +4...+9°C тепла.

Прогноз на четвер від Наталки Діденко

Діденко спрогнозувала на четвер, 30 жовтня, середню температуру у +12...+16°C, а на півдні та заході країни подекуди потеплішає до +18°C. Лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині буде дещо прохолодніше — близько +10...+13°C.

Температурна карта України 30 жовтня. Фото: Метеопост

Невеликі дощі можливі вночі на сході, а ввечері 30 жовтня опади очікуються у західних областях. Проте більшу частину дня в усіх регіонах утримається ясна, тепла й безвітряна погода.

Прогноз погоди в Києві 30 жовтня

У Києві синоптики опадів не прогнозують. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +14 °C.

Нагадаємо, астросиноптики попередили про сильні магнітні бурі, які накриють Землю на три дні. 

Тим часом Карпати замітає снігом — за ніч там випало понад 80 см.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
