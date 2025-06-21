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Ураган, грозы и прохлада — какой будет погода в Украине завтра

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 23:53
Погода в Украине 22 июня — точный прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко
Юноша держит зонтик во время сильного ветра. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине 22 июня Предупреждение о пожарной опасности Погода от Наталки Диденко

Погода в Украине завтра, 22 июня, будет ветреной и дождливой в отдельных регионах. Ночью ожидается до +9 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 22 июня

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Украине ожидается переменная облачность. Утром — без осадков, однако днем в северных и большинстве центральных регионов возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный и западный, со скоростью 7-12 м/с. В дневные часы в отдельных регионах, кроме востока и юго-востока, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 °C. Днем ожидается +19...+24 °C, а на юге и юго-западе страны воздух прогреется до +27 °C.

погода в Україні
Прогноз погоды на 22 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

22 июня в Украине, кроме большинства северных и восточных областей — чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожежна небезпека
Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозам Диденко, 22 июня в Украине будет преобладать неустойчивая погода — день обещает быть дождливым и ветреным.

Дожди с грозами пройдут во многих регионах, а температура воздуха днем будет держаться на уровне +20...+25 °C. Утром будет довольно прохладно.

Наиболее комфортная погода ожидается на юге и юго-востоке страны - там осадков не прогнозируют.

В Киеве также стоит подготовиться к дождю. Ветер будет западного направления, порывистый. Днем температура достигнет лишь +18...+20 °C.

Карта температур
Карта дождей. Фото: Ventusky

Ранее мы писали, что похолодание в Украине обусловлено преобладанием северных воздушных масс, активизацией атмосферных фронтов и циклонической деятельностью.

Также мы писали, что минувшей ночью в Карпатах ночью фиксировалось +2...+7 °С.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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