Погода в Украине 22 июня — точный прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Ураган, грозы и прохлада — какой будет погода в Украине завтра
Погода в Украине завтра, 22 июня, будет ветреной и дождливой в отдельных регионах. Ночью ожидается до +9 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 22 июня
По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Украине ожидается переменная облачность. Утром — без осадков, однако днем в северных и большинстве центральных регионов возможны кратковременные дожди и местами грозы.
Ветер преимущественно северо-западный и западный, со скоростью 7-12 м/с. В дневные часы в отдельных регионах, кроме востока и юго-востока, возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +9...+14 °C. Днем ожидается +19...+24 °C, а на юге и юго-западе страны воздух прогреется до +27 °C.
Предупреждение о пожарной опасности
22 июня в Украине, кроме большинства северных и восточных областей — чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода от Наталки Диденко
По прогнозам Диденко, 22 июня в Украине будет преобладать неустойчивая погода — день обещает быть дождливым и ветреным.
Дожди с грозами пройдут во многих регионах, а температура воздуха днем будет держаться на уровне +20...+25 °C. Утром будет довольно прохладно.
Наиболее комфортная погода ожидается на юге и юго-востоке страны - там осадков не прогнозируют.
В Киеве также стоит подготовиться к дождю. Ветер будет западного направления, порывистый. Днем температура достигнет лишь +18...+20 °C.
Ранее мы писали, что похолодание в Украине обусловлено преобладанием северных воздушных масс, активизацией атмосферных фронтов и циклонической деятельностью.
Также мы писали, что минувшей ночью в Карпатах ночью фиксировалось +2...+7 °С.
Читайте Новини.LIVE!