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Головна Метео Буревій, грози та прохолода — якою буде погода в Україні завтра

Буревій, грози та прохолода — якою буде погода в Україні завтра

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Дата публікації: 21 червня 2025 23:53
Погода в Україні 22 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Юнак тримає парасольку під час сильного вітру. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні 22 червня Попередження про пожежну небезпеку Погода від Наталки Діденко

Погода в Україні завтра, 22 червня, буде вітряною та дощовою в окремих регіонах. Вночі очікується до +9 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 22 червня

За прогнозами синоптиків, у неділю в Україні очікується мінлива хмарність. Зранку — без опадів, однак удень у північних та більшості центральних регіонів можливі короткочасні дощі та місцями грози.

Вітер переважно північно-західний і західний, зі швидкістю 7–12 м/с. У денні години в окремих регіонах, крім сходу та південного сходу, можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °C. Удень очікується +19…+24 °C, а на півдні та південному заході країни повітря прогріється до +27 °C.

погода в Україні
Прогноз погоди на 22 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

22 червня в Україні, крім більшості північних і східних областей — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека
Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозами Діденко, 22 червня в Україні переважатиме нестійка погода — день обіцяє бути дощовим і вітряним.

Дощі з грозами пройдуть у багатьох регіонах, а температура повітря вдень триматиметься на рівні +20…+25 °C. Уранці буде доволі прохолодно.

Найбільш комфортна погода очікується на півдні та південному сході країни — там опадів не прогнозують.

У Києві також варто підготуватися до дощу. Вітер буде західного напрямку, поривчастий. Вдень температура сягне лише +18…+20 °C.

Карта температур
Карта дощів. Фото: Ventusky

Раніше ми писали, що похолодання в Україні зумовлене переважанням північних повітряних мас, активізацією атмосферних фронтів і циклонічною діяльностю.

Також ми писали, що минулої ночі в Карпатах вночі фіксувалося +2...+7 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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