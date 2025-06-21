Погода в Україні 22 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Юнак тримає парасольку під час сильного вітру. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 22 червня, буде вітряною та дощовою в окремих регіонах. Вночі очікується до +9 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 22 червня

За прогнозами синоптиків, у неділю в Україні очікується мінлива хмарність. Зранку — без опадів, однак удень у північних та більшості центральних регіонів можливі короткочасні дощі та місцями грози.

Вітер переважно північно-західний і західний, зі швидкістю 7–12 м/с. У денні години в окремих регіонах, крім сходу та південного сходу, можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °C. Удень очікується +19…+24 °C, а на півдні та південному заході країни повітря прогріється до +27 °C.

Прогноз погоди на 22 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

22 червня в Україні, крім більшості північних і східних областей — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозами Діденко, 22 червня в Україні переважатиме нестійка погода — день обіцяє бути дощовим і вітряним.

Дощі з грозами пройдуть у багатьох регіонах, а температура повітря вдень триматиметься на рівні +20…+25 °C. Уранці буде доволі прохолодно.

Найбільш комфортна погода очікується на півдні та південному сході країни — там опадів не прогнозують.

У Києві також варто підготуватися до дощу. Вітер буде західного напрямку, поривчастий. Вдень температура сягне лише +18…+20 °C.

Карта дощів. Фото: Ventusky

Раніше ми писали, що похолодання в Україні зумовлене переважанням північних повітряних мас, активізацією атмосферних фронтів і циклонічною діяльностю.

Також ми писали, що минулої ночі в Карпатах вночі фіксувалося +2...+7 °С.