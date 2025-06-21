Погода в Україні 22 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Буревій, грози та прохолода — якою буде погода в Україні завтра
Погода в Україні завтра, 22 червня, буде вітряною та дощовою в окремих регіонах. Вночі очікується до +9 °C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 22 червня
За прогнозами синоптиків, у неділю в Україні очікується мінлива хмарність. Зранку — без опадів, однак удень у північних та більшості центральних регіонів можливі короткочасні дощі та місцями грози.
Вітер переважно північно-західний і західний, зі швидкістю 7–12 м/с. У денні години в окремих регіонах, крім сходу та південного сходу, можливі пориви до 15–20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °C. Удень очікується +19…+24 °C, а на півдні та південному заході країни повітря прогріється до +27 °C.
Попередження про пожежну небезпеку
22 червня в Україні, крім більшості північних і східних областей — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода від Наталки Діденко
За прогнозами Діденко, 22 червня в Україні переважатиме нестійка погода — день обіцяє бути дощовим і вітряним.
Дощі з грозами пройдуть у багатьох регіонах, а температура повітря вдень триматиметься на рівні +20…+25 °C. Уранці буде доволі прохолодно.
Найбільш комфортна погода очікується на півдні та південному сході країни — там опадів не прогнозують.
У Києві також варто підготуватися до дощу. Вітер буде західного напрямку, поривчастий. Вдень температура сягне лише +18…+20 °C.
Раніше ми писали, що похолодання в Україні зумовлене переважанням північних повітряних мас, активізацією атмосферних фронтів і циклонічною діяльностю.
Також ми писали, що минулої ночі в Карпатах вночі фіксувалося +2...+7 °С.
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