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Головна Метео В центрі і на сході дощі — прогноз погоди на сьогодні

В центрі і на сході дощі — прогноз погоди на сьогодні

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Дата публікації: 21 червня 2025 06:25
Погода сьогодні, 21 червня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: zprz.city
Ключові моменти Яка погода буде в Україні 20 червня

Прогноз погоди на суботу, 21 червня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі були у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, а вдень в Україні, крім заходу — будуть короткочасні дощі.

Про це у суботу, 20 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 20 червня

В центрі і на сході дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становила +8...+13 °С, на узбережжі до +17 °С. Вдень очікується +16...+21 °С, у південній частині та на Закарпатті до +24 °С. В Карпатах вночі фіксувалося +2...+7 °С, вдень буде +13...+18 °С.

В центрі і на сході дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +8...+13 °С, вдень +16...+21 °С.

У Києві тим часом вночі +11...+23 °С, вдень близько +20 °С.

Синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що в суботу у Києві ще буде холоднувато, але в неділю потеплішає.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність, але без опадів. Температура води у морі, за даними синоптиків, протягом дня відчутно не зміниться, однак відпочивальників очікує прохолодний вітер.

Також ми окремо писали, яка погода буде в ці вихідні.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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