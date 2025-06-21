Погода сьогодні, 21 червня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: zprz.city

Прогноз погоди на суботу, 21 червня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі були у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, а вдень в Україні, крім заходу — будуть короткочасні дощі.

Про це у суботу, 20 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становила +8...+13 °С, на узбережжі до +17 °С. Вдень очікується +16...+21 °С, у південній частині та на Закарпатті до +24 °С. В Карпатах вночі фіксувалося +2...+7 °С, вдень буде +13...+18 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +8...+13 °С, вдень +16...+21 °С.

У Києві тим часом вночі +11...+23 °С, вдень близько +20 °С.

Синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що в суботу у Києві ще буде холоднувато, але в неділю потеплішає.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність, але без опадів. Температура води у морі, за даними синоптиків, протягом дня відчутно не зміниться, однак відпочивальників очікує прохолодний вітер.

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