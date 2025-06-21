Погода сегодня, 21 июня, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: zprz.city

Прогноз погоды на субботу, 21 июня, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью были в северных, Черкасской и Кировоградской областях, а днем в Украине, кроме запада — будут кратковременные дожди.

Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составила +8...+13 °С, на побережье до +17 °С. Днем ожидается +16...+21 °С, в южной части и на Закарпатье до +24 °С. В Карпатах ночью фиксировалось +2...+7 °С, днем будет +13...+18 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева сегодня облачно с прояснениями. Ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +8...+13 °С, днем +16...+21 °С.

В Киеве тем временем ночью +11...+23 °С, днем около +20 °С.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в субботу в Киеве еще будет холодновато, но в воскресенье потеплеет.

Напомним, что в Одессе сегодня ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воды в море, по данным синоптиков, в течение дня ощутимо не изменится, однако отдыхающих ожидает прохладный ветер.

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