Україна
Было пять вспышек на Солнце — ждать ли магнитных бурь сегодня

Было пять вспышек на Солнце — ждать ли магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 12:38
Магнитные бури 13 октября — прогноз для метеозависимых
Запаморока. Фото: Pexels

В понедельник, 13 октября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Впрочем сильных магнитных бурь не будет. По данным астрономических наблюдений, в течение последних суток Солнце проявляло низкую активность — зафиксировано пять вспышек класса С, которые практически не влияют на земные процессы.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 13 октября

Специалисты прогнозируют, что геомагнитное поле будет оставаться нестабильным, с возможными кратковременными переходами в состояние слабого магнитного шторма. Солнечная активность в этот день ожидается умеренной, но не исключается появление единичных вспышек М-класса.

Солнечная активность на 13 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 44

Хотя нынешний уровень солнечной активности не представляет опасности для большинства людей, метеозависимые могут почувствовать определенный дискомфорт. Во время магнитных колебаний возможны головная боль, усталость, перепады давления, бессонница или раздражительность.

Чтобы облегчить самочувствие в дни геомагнитных возмущений, врачи советуют:

  • пить достаточно воды — обезвоживание повышает чувствительность к изменениям в магнитном поле;
  • ограничить кофеин и алкоголь, которые могут ухудшить сон и повысить давление;
  • высыпаться и не перегружать организм, ведь недостаток отдыха делает нервную систему более уязвимой;
  • уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку, избегая стрессовых ситуаций;
  • принимать контрастный душ или легкие прогулки на свежем воздухе для улучшения кровообращения;

Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит держать при себе необходимые лекарства и контролировать давление.

Напомним, уже известен календарь магнитных бурь на октябрь и дни, когда будут сильные колебания.

Также читайте, где в Украине будут дожди и даже снег в понедельник, 13 октября.

космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
