Магнітні бурі 13 жовтня — прогноз для метеозалежних

Запаморока. Фото: Pexels

У понеділок, 13 жовтня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Втім сильних магнітних бур не буде. За даними астрономічних спостережень, протягом останньої доби Сонце проявляло низьку активність — зафіксовано п’ять спалахів класу С, які практично не впливають на земні процеси.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 13 жовтня

Фахівці прогнозують, що геомагнітне поле залишатиметься нестабільним, з можливими короткочасними переходами у стан слабкого магнітного шторму. Сонячна активність у цей день очікується помірною, але не виключається поява поодиноких спалахів М-класу.

Сонячна активність на 13 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 44

Хоча нинішній рівень сонячної активності не становить небезпеки для більшості людей, метеозалежні можуть відчути певний дискомфорт. Під час магнітних коливань можливі головний біль, втому, перепади тиску, безсоння або дратівливість.

Щоб полегшити самопочуття у дні геомагнітних збурень, лікарі радять:

пити достатньо води — зневоднення підвищує чутливість до змін у магнітному полі;

обмежити кофеїн та алкоголь, які можуть погіршити сон і підвищити тиск;

висипатися та не перевантажувати організм, адже брак відпочинку робить нервову систему більш вразливою;

зменшити фізичне та емоційне навантаження, уникаючи стресових ситуацій;

приймати контрастний душ або легкі прогулянки на свіжому повітрі для поліпшення кровообігу;

Людям із хронічними серцево-судинними захворюваннями варто тримати при собі необхідні ліки і контролювати тиск.

