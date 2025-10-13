Погода сьогодні, 13 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр

Дівчина йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 жовтня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Очікуються невеликі дощі, але вночі на півдні та сході обійдеться без опадів.

Про це в неділю, 12 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 13 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але на вночі місцями на північному сході його пориви сягнуть 15–20 м/с.

Нічна температура триматиметься в межах +3...+8 °С, а денна — +7...+12 °С. У південних регіонах уночі стовпчики термометрів знизяться до +6...+11 °С, а вдень піднімуться до +10...+15 °С.

У Карпатах ітиме невеликий дощ, вночі — із мокрим снігом. Нічна температура коливатиметься від +2 °С до -3 °С, а вдень повітря прогріється до +3...+8 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Пройде невеликий дощ. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Уночі у столиці очікується +4...+6 °С, а на Київщині — +3...+8 °С. Удень у столиці потеплішає до +10...+12 °С, а в області — до +7...+12 °С.

Нагадаємо, в Одесі 12 жовтня було досить прохолодно. Удень повітря прогрілося лише до +16 °С.

Також ми повідомляли, що 12 жовтня дощило в західних і південних областях. На решті території України обійшлося без опадів.