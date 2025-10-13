Видео
Погода в Украине сегодня — где будут снег и мороз

Погода в Украине сегодня — где будут снег и мороз

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 06:25
Погода сегодня, 13 октября, в Украине — Укргидрометцентр
Девушка идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 13 октября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди, но ночью на юге и востоке обойдется без осадков.

Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 13 октября

Погода в Украине 13 октября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но ночью местами на северо-востоке его порывы достигнут 15–20 м/с.

Ночная температура будет держаться в пределах +3...+8 °С, а дневная — +7...+12 °С. В южных регионах ночью столбики термометров снизятся до +6...+11 °С, а днем поднимутся до +10...+15 °С.

В Карпатах будет идти небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом. Ночная температура будет колебаться от +2 °С до -3 °С, а днем воздух прогреется до +3...+8 °С.

Температуры в Украине 13 октября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 м/с. Ночью в столице ожидается +4...+6 °С, а на Киевщине — +3...+8 °С. Днем в столице потеплеет до +10...+12 °С, а в области — до +7...+12 °С.

Напомним, в Одессе 12 октября было довольно прохладно. Днем воздух прогрелся лишь до +16 °С.

Также мы сообщали, что 12 октября дождливо было в западных и южных областях. На остальной территории Украины обошлось без осадков.

Людмила Войтюк
Автор:
Людмила Войтюк
