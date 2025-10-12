Погода сегодня, 12 октября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: vgoru.org

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 12 октября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди возможны только в западных и южных областях.

Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 12 октября

Ночью и утром в Карпатах местами туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но в северных регионах его порывы местами достигнут 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +5...+10 °С. Днем потеплеет до +9...+14 °С, а на юге страны и в Закарпатской области — до +12...+17 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 м/с, но днем местами в области возможны порывы 15–20 м/с. Ночью в столице ожидается +7...+9 °С, а на Киевщине — +5...+10 °С. Днем в столице потеплеет до +12...+14 °С, а в области — до +9...+14 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 12 октября в большинстве областей ожидается или дождь, или морось, или туманы, или просто облачная погода. В течение дня температура будет держаться в пределах +13...+15 °С, а на юге, кроме Одесской области, и на юго-востоке — +14...+18 °С.

В Киеве будет облачно. Дождь маловероятен. Днем ожидается +14 °С. Северо-западный ветер временами будет порывистым.

Напомним, в субботу, 11 октября, в большинстве областей были дожди. К тому же снизилась температура воздуха.

Также мы сообщали, что в Одессе уже холодно купаться в море. Днем 11 октября вода прогрелась только до +14...+15 °С.