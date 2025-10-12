Відео
Україна
Не обійдеться без опадів — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 06:25
Погода сьогодні, 12 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: vgoru.org

Прогноз погоди в Україні на неділю, 12 жовтня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Невеликі дощі можливі лише в західних і південних областях.

Про це в суботу, 11 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 12 жовтня 

Погода в Україні 12 жовтня 2025 року
Карта "Прогноз погоди в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці в Карпатах місцями туман. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але в північних регіонах його пориви місцями сягнуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +5...+10 °С. Удень потеплішає до +9...+14 °С, а на півдні країни та в Закарпатській області — до +12...+17 °С.

Температури в Україні 12 жовтня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с, але вдень місцями в області можливі пориви 15–20 м/с. Уночі у столиці очікується +7...+9 °С, а на Київщині — +5...+10 °С. Удень у столиці потеплішає до +12...+14 °С, а в області — до +9...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 12 жовтня в більшості областей очікується або дощ, або мряка, або тумани, або просто хмарна погода. Упродовж дня температура триматиметься в межах +13...+15 °С, а на півдні, крім Одещини, та на південному сході — +14...+18 °С.

У Києві буде хмарно. Дощ малоймовірний. Удень очікується +14 °С. Північно-західний вітер часом буде рвучким.

Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, у більшості областей були дощі. До того ж знизилася температура повітря.

Також ми повідомляли, що в Одесі вже холодно купатися в морі. Удень 11 жовтня вода прогрілася лише до +14...+15 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
