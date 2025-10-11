Сьогодні по всій території України очікуються дощі та зниження температури

Без парасольки нікуди — яка погода в Україні буде сьогодні
На сьогодні, суботу, 11 жовтня, синоптики прогнозують осінню погоду зі зниженням температури та дощами. Небо вкриють хмари.
Про це інформують Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Прогноз на 11 жовтня від Укргідрометцентру
Згідно з інформацією метеорологів, сьогодні вітер дутиме із заходу та північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, а у південно-західних областях місцями він може набрати силу до 15–20 м/с.
Температура повітря підніметься лише до +9…+14 °С. По всій території України очікуються опади.
Прогноз від Наталки Діденко на сьогодні
Діденко прогнозую, що 11 жовтня по всій території України пройдуть дощі. Також вона попереджає про туман та щільну хмарність.
Згідно із прогнозом синоптикині, середня температура не буде вищою за +13 °C.
У Києві буде переважно хмарно, періодично йтиме дощ. Протягом дня очікується +10...+12 °C.
