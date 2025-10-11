Сьогодні по всій території України очікуються дощі та зниження температури

Дівчина з парасолькою восени. Ілюстративне фото: pexels.com

На сьогодні, суботу, 11 жовтня, синоптики прогнозують осінню погоду зі зниженням температури та дощами. Небо вкриють хмари.

Про це інформують Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз на 11 жовтня від Укргідрометцентру

Згідно з інформацією метеорологів, сьогодні вітер дутиме із заходу та північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, а у південно-західних областях місцями він може набрати силу до 15–20 м/с.

Температура повітря підніметься лише до +9…+14 °С. По всій території України очікуються опади.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз від Наталки Діденко на сьогодні

Діденко прогнозую, що 11 жовтня по всій території України пройдуть дощі. Також вона попереджає про туман та щільну хмарність.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Згідно із прогнозом синоптикині, середня температура не буде вищою за +13 °C.

У Києві буде переважно хмарно, періодично йтиме дощ. Протягом дня очікується +10...+12 °C.

