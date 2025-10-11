Відео
Головна Метео Без парасольки нікуди — яка погода в Україні буде сьогодні

Без парасольки нікуди — яка погода в Україні буде сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 06:25
Сьогодні по всій території України очікуються дощі та зниження температури
Дівчина з парасолькою восени. Ілюстративне фото: pexels.com

На сьогодні, суботу, 11 жовтня, синоптики прогнозують осінню погоду зі зниженням температури та дощами. Небо вкриють хмари.

Про це інформують Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Читайте також:
Осінь у розпалі — Укргідрометеоцентр попередив про шквали вітру - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз на 11 жовтня від Укргідрометцентру

Згідно з інформацією метеорологів, сьогодні вітер дутиме із заходу та північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, а у південно-західних областях місцями він може набрати силу до 15–20 м/с.

Температура повітря підніметься лише до +9…+14 °С. По всій території України очікуються опади.

Осінь у розпалі — Укргідрометеоцентр попередив про шквали вітру - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз від Наталки Діденко на сьогодні

Діденко прогнозую, що 11 жовтня по всій території України пройдуть дощі. Також вона попереджає про туман та щільну хмарність.

діденко
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Згідно із прогнозом синоптикині, середня температура не буде вищою за +13 °C. 

У Києві буде переважно хмарно, періодично йтиме дощ. Протягом дня очікується +10...+12 °C.

Раніше ми повідомляли, хто може отримати компенсацію після негоди в Одесі.

Нагадаємо, Укрзалізниця додала регіональні поїзди до курорту Ворохта. Вони курсуватимуть з 17 по 19 жовтня.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
